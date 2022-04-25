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Реактивные снаряды, минометы и ракеты: США продадут Украине оружие более чем на 150 млн долларов

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Понедельник 25 апреля 2022 18:21
Реактивные снаряды, минометы и ракеты: США продадут Украине оружие более чем на 150 млн долларов Фото: США продадут Украине оружие более чем на 150 млн долларов (twitter.com/SecDef)
Автор: Сергей Пышкин

Государственный департамент США раскрыл подробности продажи Украине боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов. Среди запросов нашей страны отмечаются реактивные снаряды, минометы и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

Согласно списку, который обнародовал репортер, Украина заказала:

  • 152-мм патроны для 2А36 Giatsing;
  • 152 мм патроны для D-20;
  • ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17;
  • 120 мм снаряды для миномета;
  • 122-мм снаряды для 2SI "Гвоздика";
  • ракеты БМ-21 "Град";
  • 300-мм снаряды / ракеты для РСЗО "Смерч";
  • гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ДП-25;
  • 82-мм минометные снаряды;
  • 125-мм боеприпасы для Т-72;
  • 152 мм снаряды для 2А65 Msta;
  • транспорт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 24 апреля, в Киев с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

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