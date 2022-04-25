Реактивные снаряды, минометы и ракеты: США продадут Украине оружие более чем на 150 млн долларов
Государственный департамент США раскрыл подробности продажи Украине боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов. Среди запросов нашей страны отмечаются реактивные снаряды, минометы и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.
Согласно списку, который обнародовал репортер, Украина заказала:
- 152-мм патроны для 2А36 Giatsing;
- 152 мм патроны для D-20;
- ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17;
- 120 мм снаряды для миномета;
- 122-мм снаряды для 2SI "Гвоздика";
- ракеты БМ-21 "Град";
- 300-мм снаряды / ракеты для РСЗО "Смерч";
- гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ДП-25;
- 82-мм минометные снаряды;
- 125-мм боеприпасы для Т-72;
- 152 мм снаряды для 2А65 Msta;
- транспорт.
JUST IN: State Dept provides details on the $165 million sale of non-standard Russian origin ammo to Ukraine in the wake of Blinken and Austin’s visit to Kyiv.— Jack Detsch (@JackDetsch) April 25, 2022
Among the requests from Ukraine: automatic grenade launcher ammo, GRAD rockets, rounds for MLRS, grenades, and mortars pic.twitter.com/DkeD8icFz7
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 24 апреля, в Киев с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
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