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Реактивні снаряди, міномети та ракети: США продадуть Україні зброю на понад 150 млн доларів

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Понеділок 25 квітня 2022 18:21
Реактивні снаряди, міномети та ракети: США продадуть Україні зброю на понад 150 млн доларів Фото: США продадуть Україні зброю на понад 150 млн доларів (twitter.com/SecDef)
Автор: Сергій Пишкін

Державний департамент США розкрив подробиці продажу Україні боєприпасів нестандартного російського походження на суму 165 млн доларів. Серед запитів нашої країни відзначаються реактивні снаряди, міномети та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

Згідно зі списком, який оприлюднив репортер, Україна замовила:

  • 152-мм патрони для 2А36 Giatsing;
  • 152 мм патрони для D-20;
  • ВОГ-17 для автоматичного гранатомета АГС-17;
  • 120 мм снаряди для міномета;
  • 122-мм снаряди для 2SI "Гвоздика";
  • ракети БМ-21 "Град";
  • 300-мм снаряди/ракети для РСЗВ "Смерч";
  • гранати ВОГ-25 для підствольного гранатомета ДП-25;
  • 82-мм мінометні снаряди;
  • 125-мм боєприпаси для Т-72;
  • 152 мм снаряди для 2А65 Msta;
  • транспорт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 24 квітня, до Києва з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін.

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