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Реактивний дрон вдарив по ТРЦ "Дафі" у Харкові

14:54 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: реактивний дрон вдарив по ТРЦ "Дафі" у Харкові (facebook.com/dafi.trc.kharkiv)

Вранці 30 жовтня російські реактивні "Шахеди" атакували Харків. Під удар потрапив торговельно-розважальний центр "Дафі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ТРЦ.

Внаслідок влучання реактивного "Шахеда" було пошкоджено покрівлю ТРЦ "Дафі".

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес.

Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Адміністрація ТРЦ координує всі подальші дії.

На цей час роботу ТРЦ тимчасово призупинено.

Додаткова інформація щодо обставин події буде повідомлена згодом.

Після завершення роботи профільних служб та отримання необхідних дозволів ТРЦ розпочне поетапне відновлення своєї роботи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вранці 30 жовтня російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова.

Влучання зафіксовано по будівлі одного з торгових центрів, на місці прильоту виникла пожежа. Також було відомо про постраждалих.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів