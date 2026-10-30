Реактивний дрон вдарив по ТРЦ "Дафі" у Харкові

Внаслідок влучання реактивного "Шахеда" було пошкоджено покрівлю ТРЦ "Дафі".

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес.

Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Адміністрація ТРЦ координує всі подальші дії.



На цей час роботу ТРЦ тимчасово призупинено.



Додаткова інформація щодо обставин події буде повідомлена згодом.



Після завершення роботи профільних служб та отримання необхідних дозволів ТРЦ розпочне поетапне відновлення своєї роботи.