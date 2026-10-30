Росіяни вдарили реактивним дроном по ТЦ в Харкові: на місці спалахнула пожежа

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксовано по будівлі одного з торгових центрів, на місці прильоту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігора Терехова у Telegram.

Що відомо про наслідки атаки

За попередньою інформацією мерії, ворог застосував для удару по місту реактивний БПЛА.

Пізніше міський голова уточнив локацію влучання та повідомив про наслідки.

"Ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району. Наслідки уточнюємо... За уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ. На місці удару пожежа", - зазначив Терехов.

Наразі на місці влучання працюють відповідні профільні та екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Перший поранений

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив факт "прильоту" по ТЦ та повідомив про першого пораненого.

"Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району... За попередньою інформацією, "прильот" по ТЦ. Внаслідок "прильоту" в Київському району одна людина постраждала. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.