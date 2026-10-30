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Реактивный дрон ударил по ТРЦ "Дафи" в Харькове

14:54 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: реактивный дрон ударил по ТРЦ "Дафи" в Харькове (facebook.com/dafi.trc.kharkiv)

Утром 30 октября российские реактивные "Шахеды" атаковали Харьков. Под удар попал торгово-развлекательный центр "Дафи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТРЦ.

В результате попадания реактивного "Шахеда" была повреждена крыша ТРЦ "Дафи".

По предварительной информации, пострадавших нет. В то же время к медикам скорой помощи обратились три человека с острой реакцией на стресс.

На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы. Администрация ТРЦ координирует все дальнейшие действия.

В настоящее время работа ТРЦ временно приостановлена.

Дополнительная информация об обстоятельствах случившегося будет сообщена впоследствии.

После завершения работы профильных служб и получения необходимых разрешений, ТРЦ начнет поэтапное возобновление своей работы.

Напомним, ранее мы сообщали, что утром 30 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова.

Попадание зафиксировано по зданию одного из торговых центров, на месте прилета возник пожар. Также было известно о пострадавших.

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