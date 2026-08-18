Реактивні "Шахеди" РФ уперше долетіли до заходу України

Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та єРадар у Telegram.
Дрони з реактивними двигунами летіли над:
Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).
Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську область на Волинь, у Дубно.
Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".
Робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів, вважали експерти. Тому цы БпЛА найчастіше били по таких областях:
Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.
Якщо керувати дрон по меш-системі, ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор - кожні 100 кілометрів.
Росія цілеспрямовано намагається запускати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" по заходу України", - писало The Telegraph.
Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:
Для чого це було зроблено ворогом:
Тож Росія активно:
Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.
Раніше РБК-Україна писало, що увечері 18 серпня у Києві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів.
Також повідомлялося, що дрони РФ атакували Київську область 18 серпня. У Броварах пошкоджено цивільні об'єкти, також виникли пожежі на трьох локаціях.
Крім того, Інститут вивчення війни заявив, що Росія активно розширює мережу майданчиків для запуску далекобійних ударних дронів. Йморвірно, однією з цілей для ворога стане саме захід України.