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Реактивні "Шахеди" РФ уперше долетіли до заходу України

20:08 18.08.2026 Вт
3 хв
Росія випробовує систему ППО та шукає нові повітряні коридори
aimg Олена Бджола
Фото: російський реактивний "Шахед" (wikipedia.org)

Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та єРадар у Telegram.

Реактивні "Шахеди" атакують захід України

Дрони з реактивними двигунами летіли над:

  • Вінниччиною,
  • Тернопільщиною,
  • Рівненщиною,
  • Волинню.

Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).

Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську область на Волинь, у Дубно.

Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".

Рекордна відстань

Робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів, вважали експерти. Тому цы БпЛА найчастіше били по таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Харківській,
  • Одеській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській.

Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.

Якщо керувати дрон по меш-системі, ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор - кожні 100 кілометрів.

Росія цілеспрямовано намагається запускати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" по заходу України", - писало The Telegraph.

Деталі атаки реактивного дрона

Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:

  • фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);
  • глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.

Для чого це було зроблено ворогом:

  • Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.
  • Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.
  • Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.

Тож Росія активно:

  • модифікує засоби нападу,
  • розширює радіус дії реактивних БПЛА,
  • вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.

Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.

Раніше РБК-Україна писало, що увечері 18 серпня у Києві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів.

Також повідомлялося, що дрони РФ атакували Київську область 18 серпня. У Броварах пошкоджено цивільні об'єкти, також виникли пожежі на трьох локаціях.

Крім того, Інститут вивчення війни заявив, що Росія активно розширює мережу майданчиків для запуску далекобійних ударних дронів. Йморвірно, однією з цілей для ворога стане саме захід України.

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