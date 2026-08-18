Реактивные "Шахеды" РФ впервые долетели до запада Украины

Реактивные "Шахеды" атакуют запад Украины

Дроны с реактивными двигателями летели над:

Винничинной,

Тернопольщиной,

Ровенщиной,

Волынью.

Так, в 17.55 Воздушные силы сообщили, что дрон летит через Винницкую область в направлении Хмельниччины (Новая Ушица/Дунаевцы).

Через полчаса реактивный БпЛА пролетел через Тернопольскую область на Волынь, в Дубно.

Позже глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что на юге области сбита воздушная цель - вероятно, тот самый реактивный "Шахед".

Рекордное расстояние

Рабочая дистанция реактивных дронов - до 500 километров, считали эксперты. Поэтому эти БпЛА чаще всего били по таких областях:

Киевской,

Черниговской,

Харьковской,

Одесской,

Сумской,

Полтавской,

Днепропетровской.

Это впервые, когда реактивные дроны долетели так далеко.

Если управлять дроном по меш-системе, это расстояние может увеличиваться. Однако тогда для работы дрона требуется ретранслятор - каждые 100 километров.

Кстати, только недавно The Telegraph сообщало, что Россия хочет запускать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" по западу Украины.

Детали атаки реактивного дрона

Telegram-канал єРадар проанализировал, как именно летел дрон с реактивным двигателем, запущенный из Крыма:

практически пройденный путь: около 850-920 км (с учетом маневрирования);

(с учетом маневрирования); глубина проникновения - 720+ километров по прямой от точки запуска вглубь Украины.

Для чего это было сделано врагом:

Показать, что реактивные аппараты способны преодолевать отметку в 900+ км реального пробега. В зоне потенциального поражения находится абсолютно вся территория Украины.

реального пробега. В зоне потенциального поражения находится абсолютно вся территория Украины. Пролет транзитом через южные, центральные и западные области - маршрут был заранее просчитан, чтобы обойти украинские ЗРК.

чтобы обойти украинские ЗРК. Высокая скорость реактивного двигателя (более 400-600 км/ч) существенно уменьшает шансы на уничтожение дрона стрелковым оружием или крупнокалиберными пулеметами. "Классические" МВГ - мало помогут.

Так что Россия активно:

модифицирует средства нападения,

расширяет радиус действия реактивных БпЛА,

совершенствует тактику маневрирования, долетая в глубокий тыл.

Реактивные управляемые дроны представляют угрозу также и для запада Украины, делают вывод мониторы.