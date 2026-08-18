Реактивные "Шахеды" РФ впервые долетели до запада Украины

Сегодня реактивные дроны впервые достигли запада Украины. Они пролетели около 900 километров от места запуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных Сил ВСУ в Telegram и єРадар в Telegram.
Дроны с реактивными двигателями летели над:
Так, в 17.55 Воздушные силы сообщили, что дрон летит через Винницкую область в направлении Хмельниччины (Новая Ушица/Дунаевцы).
Через полчаса реактивный БпЛА пролетел через Тернопольскую область на Волынь, в Дубно.
Позже глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что на юге области сбита воздушная цель - вероятно, тот самый реактивный "Шахед".
Рабочая дистанция реактивных дронов - до 500 километров, считали эксперты. Поэтому эти БпЛА чаще всего били по таких областях:
Это впервые, когда реактивные дроны долетели так далеко.
Если управлять дроном по меш-системе, это расстояние может увеличиваться. Однако тогда для работы дрона требуется ретранслятор - каждые 100 километров.
Кстати, только недавно The Telegraph сообщало, что Россия хочет запускать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" по западу Украины.
Telegram-канал єРадар проанализировал, как именно летел дрон с реактивным двигателем, запущенный из Крыма:
Для чего это было сделано врагом:
Так что Россия активно:
Реактивные управляемые дроны представляют угрозу также и для запада Украины, делают вывод мониторы.
Ранее РБК-Украина писало, что вечером 18 августа в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги и атаки реактивных дронов.
Также сообщалось, что дроны РФ атаковали Киевскую область 18 августа. В Броварах повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.
Кроме того, Институт изучения войны заявил, что Россия активно расширяет сеть площадок для запуска дальнобойных ударных дронов. Вероятно, одной из целей для врага станет именно запад Украины.