Реактивні "Шахеди" летять на Київ одним маршрутом: "Флеш" розкрив можливу причину

Нова тактика атак РФ

Нагадаємо, що росіяни суттєво змінили підходи до виготовлення та застосування безпілотників під час атак на українські міста. Зокрема, інтенсивність їх використання зросла в рази.

Як раніше повідомляли у Центрі протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями. Головна мета такої тактики ворога - виснажити систему ППО та постійними тривогами паралізувати життєдіяльність столиці.

Окрім цього, за останні тижні кількість реактивних "Шахедів", які РФ запускає по Україні, за місяць різко зросла.

Промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.