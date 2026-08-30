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Реактивные "Шахеды" летят на Киев по одному маршруту: "Флэш" раскрыл возможную причину

16:30 30.08.2026 Вс
2 мин
Дроны РФ массово избегают кратчайшего пути в столицу
aimg Сергей Козачук
Фото: дроны РФ атакуют Киев по одному маршруту (Getty Images)

Российские реактивные дроны "Шахед" следуют в Киев по одинаковому маршруту - вдоль границы с Беларусью. Враг может использовать для их навигации сеть белорусских мобильных операторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Почему дроны сменили траекторию

По наблюдениям эксперта, сотни реактивных БПЛА обходят прямой путь в столицу и максимально долго держатся у границы сопредельного государства.

Основным объяснением такой аномалии есть привязка оборудования беспилотников к белорусской гражданской инфраструктуре связи.

"Я остановился на том, что LTE-модемы на "Шахедах" при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси", - отметил Сергей "Флэш".

Фото: дроны РФ атакуют Киев по одному маршруту (facebook.com/Serhii.Flash)

Он добавил, что версия о прямом управлении через белорусские пункты MESH маловероятна, ведь "пункты связи работают гораздо дальше, чем до границы".

Новая тактика атак РФ

Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага - истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Кроме этого, за последние недели количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц резко возросло.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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