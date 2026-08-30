Реактивные "Шахеды" летят на Киев по одному маршруту: "Флэш" раскрыл возможную причину

Российские реактивные дроны "Шахед" следуют в Киев по одинаковому маршруту - вдоль границы с Беларусью. Враг может использовать для их навигации сеть белорусских мобильных операторов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По наблюдениям эксперта, сотни реактивных БПЛА обходят прямой путь в столицу и максимально долго держатся у границы сопредельного государства.
Основным объяснением такой аномалии есть привязка оборудования беспилотников к белорусской гражданской инфраструктуре связи.
"Я остановился на том, что LTE-модемы на "Шахедах" при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси", - отметил Сергей "Флэш".
Фото: дроны РФ атакуют Киев по одному маршруту (facebook.com/Serhii.Flash)
Он добавил, что версия о прямом управлении через белорусские пункты MESH маловероятна, ведь "пункты связи работают гораздо дальше, чем до границы".
Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.
Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага - истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.
Кроме этого, за последние недели количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц резко возросло.
Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.