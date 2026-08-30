Реактивные "Шахеды" летят на Киев по одному маршруту: "Флэш" раскрыл возможную причину

Новая тактика атак РФ

Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага - истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Кроме этого, за последние недели количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц резко возросло.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.