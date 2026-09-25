Реактивні "Шахеди" і не тільки: ППО знешкодила ще 127 дронів

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.

Крім того, у ніч на 24 вересня окупанти атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 282 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.