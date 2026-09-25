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Реактивні "Шахеди" і не тільки: ППО знешкодила ще 127 дронів

21:20 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Мобільна вогнева група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія запустила ударні дрони по Україні вдень 25 вересня. Було відбито 78% безпілотників різних типів, проте є влучання на майже30 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Денна атака дронів

Протягом дня 25 вересня (із 7.00 до 18.30) окупанти атакували Україну 162 ударними БпЛА:

  • "Герберами",
  • "Бандеролями/Дань-Т",
  • реактивними "Шахедами" ,
  • дронами інших типів.

За попередніми даними, 76 із них - реактивні, зазначили у Повітряних силах.

"Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них - реактивні), - кажуть у ПС.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.

Крім того, у ніч на 24 вересня окупанти атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 282 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

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