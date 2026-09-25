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Реактивные "Шахеды" и не только: ПВО обезвредила еще 127 дронов

21:20 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Мобильная огневая группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия запустила ударные дроны по Украине днем 25 сентября. Было отражено 78% беспилотников разных типов, однако есть попадания на почти 30 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Дневная атака дронов

В течение дня 25 сентября (с 7.00 до 18.30) оккупанты атаковали Украину 162 ударными БпЛА:

  • "Герберами",
  • "Бандеролями/Дань-Т",
  • реактивными "Шахедами" ,
  • дронами других типов.

По предварительным данным, 76 из них - реактивные, отметили в Воздушных силах.

"Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 127 БпЛА (44 из них - реактивные)", - говорят в ВС.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбило большинство из них, но есть попадания.

Кроме того, в ночь на 24 сентября оккупанты атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 282 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

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