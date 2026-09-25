Реактивные "Шахеды" и не только: ПВО обезвредила еще 127 дронов

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбило большинство из них, но есть попадания.

Кроме того, в ночь на 24 сентября оккупанты атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 282 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.