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Реактивні дрони РФ вже розганяються до 1000 км/год, - "Флеш"

14:11 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Реактивні дрони РФ вже розганяються до 1000 км/год, - "Флеш" Фото: реактивні дрони РФ вже розганяються до 1000 км/год (росЗМІ)
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Російські реактивні безпілотники типу "Герань-5" під час окремих маневрів можуть розганятись до швидкості у 1000 км/год.

Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Уніан".

"Ми фіксували випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялась до 1000 кілометрів на годину", - заявив Бескрестнов.

За його словами, Росія постійно вдосконалює свої безпілотники, залучаючи до розробок велику кількість інженерів та молодих спеціалістів.

"Проти нас працюють найкращі інженери Росії. І це не тільки Росії, а й Китай", - додав "Флеш".

Він також підкреслив, що у "Шахедах" виявляють китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші ключові компоненти. Він також стверджує, що китайські інженери беруть участь у розробці окремих технічних рішень для російських дронів.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Також ми писали, що українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".

Крім того, ефективність збиття реактивних ворожих БПЛА в окремих випадках сягає 85%. Однак на показники ППО суттєво впливають цілодобові атаки ворога, обмеженість ракетного ресурсу та погодні умови.

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