UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Золотий" хет-трик: зіркова українка Лузан встановила історичне досягнення на ЧС-2025 з веслування

Фото: Людмила Лузан (Федерація каное України)
Автор: Андрій Костенко

Українка Людмила Лузан здобула два "золота" протягом дня на чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, що проходить в італійському Мілані. Загалом в її активі вже три найвищі нагороди форуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію каное.

Три тріумфи у Мілані

23 серпня Лузан спочатку стала першою в перегонах на каное-одиночці на дистанції 500 м. Українка фінішувала з результатом 2.01,27 хв. Другою до фінішу прийшла канадка Кеті Вінсент (2.02,50), третьою – іспанка Марія Кобрера (2.04,73). 

А згодом тріумфувала ще й у двійці з Іриною Федорів на дистанції 200 метрів. Український дует з результатом 41,87 свипередив "нейтральних" білорусок та веслувальниць з США.

Це вже сьоме "золото" для Лузан на чемпіонатах світу взагалі, тп третє - на ЧС-2025. За кількістю золотих нагород веслувальниця встановила особистий рекорд на одному чемпіонаті світу.

Раніше, 22 серпня, Лузан разом з Іриною Федорів перемогла у каное-двійці на дистанції 500 м.

Попереду в Лузан ще один фінал - в одиночці на дистанції 200 метрів. Він відбудеться у неділю, 24 серпня.

Хто така Людмила Лузан

28-річна уродженка Івано-Франківська, на змаганнях представляє Полтавську область.

Триразова призерка Олімпіад: "срібло" в каное-двійці (Токіо-2020, Париж-2024), "бронза" в каное-одиночці (Токіо-2020).

Окрім тріумфів на ЧС, чотири рази ставала чемпіонкою Європи, та двічі була переможницею Європейських ігор.

Раніше ми розповідали, як українські пловчині тріумфували на Всесвітніх іграх.

Також читайте, як Україна виграла перші медалі Всесвітніх ігор у новому виді спорту з веслами та барабаном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу