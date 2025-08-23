RU

"Реактивное" каноэ: звездная украинка Лузан завоевала уже второе "золото" на ЧМ-2025

Фото: Людмила Лузан (Федерация каноэ Украины)
Автор: Андрей Костенко

Украинка Людмила Лузан завоевала два "золота" за два дня чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в итальянском Милане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию каноэ.

Второй триумф в Милане

23 августа Лузан стала первой в гонках на каноэ на дистанции 500 м. Украинка финишировала с результатом 2.01,27 мин. Второй к финишу пришла канадка Кэти Винсент (2.02,50), третьей - испанка Мария Кобрера (2.04,73).

Для звездной украинки это шестое золото чемпионатов мира в карьере и второе - на нынешнем форуме.

22 августа Лузан вместе с Ириной Федорив триумфовали в каноэ-двойке на дистанции 500 м. 23 августа Лузан и Федорив также выступят в каноэ-двойке на 200 метров.

Кто такая Людмила Лузан

28-летняя уроженка Ивано-Франковска, на соревнованиях представляет Полтавскую область.

Трехкратный призер Олимпиад: "серебро" в каноэ-двойке (Токио-2020, Париж-2024), "бронза" в каноэ-одиночке (Токио-2020).

Кроме триумфов на ЧМ, четыре раза становилась чемпионкой Европы, и дважды была победительницей Европейских игр.

Ранее мы рассказывали, как украинские пловчихи торжествовали на Всемирных играх.

Также читайте, как Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта с веслами и барабаном.

