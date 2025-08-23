ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Реактивное" каноэ: звездная украинка Лузан завоевала уже второе "золото" на ЧМ-2025

Милан, Суббота 23 августа 2025 16:20
UA EN RU
"Реактивное" каноэ: звездная украинка Лузан завоевала уже второе "золото" на ЧМ-2025 Фото: Людмила Лузан (Федерация каноэ Украины)
Автор: Андрей Костенко

Украинка Людмила Лузан завоевала два "золота" за два дня чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в итальянском Милане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию каноэ.

Второй триумф в Милане

23 августа Лузан стала первой в гонках на каноэ на дистанции 500 м. Украинка финишировала с результатом 2.01,27 мин. Второй к финишу пришла канадка Кэти Винсент (2.02,50), третьей - испанка Мария Кобрера (2.04,73).

Для звездной украинки это шестое золото чемпионатов мира в карьере и второе - на нынешнем форуме.

22 августа Лузан вместе с Ириной Федорив триумфовали в каноэ-двойке на дистанции 500 м. 23 августа Лузан и Федорив также выступят в каноэ-двойке на 200 метров.

Кто такая Людмила Лузан

28-летняя уроженка Ивано-Франковска, на соревнованиях представляет Полтавскую область.

Трехкратный призер Олимпиад: "серебро" в каноэ-двойке (Токио-2020, Париж-2024), "бронза" в каноэ-одиночке (Токио-2020).

Кроме триумфов на ЧМ, четыре раза становилась чемпионкой Европы, и дважды была победительницей Европейских игр.

Ранее мы рассказывали, как украинские пловчихи торжествовали на Всемирных играх.

Также читайте, как Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта с веслами и барабаном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"