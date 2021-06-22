Реабилитация полицейских в учреждениях здравоохранения МВД: комитет Рады поддержал закон

Сотрудникам полиции предлагают проходить бесплатную психологическую и медико-психологическую реабилитацию в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел. Комитет Верховной рады по правам человека поддержал соответствующий законопроект №5417.
"В заключении, предоставленном главному комитету, рекомендовано проект закона о внесении изменения в статью 95 ЗУ "О Национальной полиции", № 5417, поданный Кабинетом министров, в первом чтении принять за основу", - сказано в сообщении.
Отметим, бесплатную реабилитацию смогут получить те, кто участвовал в сдерживании российской агрессии, в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций, прекращении массовых беспорядков и группового нарушения общественной безопасности или порядка.
Напомним, в конце апреля Кабмин поддержал данный законопроект на своем заседании.
Как писало РБК-Украина, в Украине введут современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. В конце 2020 года соответсвующий закон вступил в силу. Его введут в действие через полгода.