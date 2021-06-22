Реабілітація поліцейських в установах охорони здоров'я МВС: комітет Ради підтримав закон

Співробітникам поліції пропонують проходити безкоштовну психологічну та медико-психологічну реабілітацію в установах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ. Комітет Верховної ради з прав людини підтримав відповідний законопроект №5417.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про внесення зміни до статті 95 ЗУ "Про Національну поліцію", № 5417, поданий Кабінетом міністрів, у першому читанні прийняти за основу", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, безкоштовну реабілітацію зможуть отримати ті, хто брав участь у стримуванні російської агресії, у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій, припиненні масових заворушень і групових порушень громадської безпеки чи порядку.