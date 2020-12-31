ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине появится современная система реабилитации: закон вступил в силу

Украина, Четверг 31 декабря 2020 08:05
В Украине появится современная система реабилитации: закон вступил в силу
Фото: протез (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине введут современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. В четверг, 31 декабря, соответсвующий закон вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Однако в действие закон введут лишь спустя полгода.

Он предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, а также описывает реабилитационную помощь до получения статуса лица с инвалидностью.

В законе прописано введение индивидуального реабилитационного плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств.

В Украине появится новый вид хозяйственной деятельности - "реабилитационная практика". Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Напомним, 28 декабря проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Верховная рада приняла данный законопроект. За него проголосовали 288 парламентариев.

Кроме того, в Украине может появиться Государственный фонд поддержки медицины, спорта и культуры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество медицинареабилитацияЗакон

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь