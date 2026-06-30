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РДК зачистив від росіян території на Запорізькому напрямку

08:48 30.06.2026 Вт
2 хв
Уже відома кількість ліквідованих ворогів
aimg Юлія Капітонова
Фото: РДК активно працює на Запорізькому напрямку (Getty Images)

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) отримали завдання зупинити просування армії РФ на певній ділянці Запорізького напрямку. Лише зараз стало відомо, як це вдалося зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР і РДК.

Головне управління розвідки України повідомляє, що взимку 2025-2026 років бійці Російського добровольчого корпусу отримали важливе завдання.

Вони повинні були зупинити просування російських загарбників на визначеній ділянці Запорізького напрямку.

Для цього воїнам РДК знадобилося кілька місяців безперервної бойової роботи. Увесь цей час вони активно проводили штурми.

Як заявили в Корпусі, загалом вдалося зачистити від ворога 9 квадратних кілометрів території.

Ба більше, в полон здалися 24 російських окупанти, а ще 80 загарбників ліквідували.

"Було стабілізовано довірену ділянку оборони", - наголосили в РДК.

Також воїни Корпусу показали велике звітне відео. У ньому зібрана повна хроніка зимово-весняної кампанії очима оборонців:

До слова, РДК захищає Запоріжжя у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО.

Раніше РБК-Україна повідомляло: після того, як у ГУР заявили, що загибель лідера РДК Дениса Капустіна була інсценована, у Росії знову оголосили його в розшук.

В українській розвідці показали, як здійснювали інсценування "вбивства" командира та розповіли, скільки грошей змогли виманити у ворога за його "смерть".

Також нещодавно з'ясувалося, що бійці ГУР обдурили елітних десантників РФ та заманили їх у пастку.

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ЗапоріжжяГУРВійна Росії проти України