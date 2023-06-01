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РДК накрив "Градами" будівлю МВС у Шебекіно, де було повно силовиків

Фото: РДК накрив "Градами" будівлю МВС у Шебекіно, де було повно силовиків (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

"Російський добровольчий корпус" обстріляв з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно Бєлгородської області, а "Легіон Росії" знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram РДК.

За словами легіонерів, у відділенні поліції Шебекіно Білгородської області було оголошено план "Крепость". Згідно з протоколом, весь особовий склад відділення відразу з'явився туди.

"Ми дали їм зібратися та "накрили" пакетами "Градів", - стверджують у РДК.

Знищення боєкомплекту та міномета

Своєю чергою, як повідомляють бійці легіону "Свобода Росії", їм вдалося знищити КамАЗ із боєкомплектом та самохідний міномет "Тюльпан".

Вони також показали кадри детонації БК та міномета після точного відпрацювання артилерії щодо них.

Ситуація у Шебекіно Бєлгородської області

З ранку у четвер, 1 червня, в районі прикордонного пункту Шебекіно Білгородської області, що за 7 км від кордону з Україною, відбуваються бої. У легіоні "Свобода Росії" заявили, що мають намір просуватися вглиб країни, а РДК у своєму відеозверненні оголосив про початок обіцяної командиром РДК другої фази.

Перша фаза, мабуть, була проведена 22 травня, коли бійці "Російського добровольчого корпуса" і легіону "Свобода Росії" влаштували рейд у Бєлгородську область.

При цьому вранці стало відомо, що місто Шебекіно знову обстріляли з "Градів", через що було поранено 5 людей.

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