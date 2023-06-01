РДК накрыл "Градами" здание МВД в Шебекино, где было полно силовиков

По словам легионеров, в отделении полиции Шебекино Белгородской области был объявлен план "Крепость". Согласно протоколу, весь личный состав отделения тут же явился туда.

"Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами "Градов", - утверждают в РДК.

Уничтожение боекомплекта и миномета

В свою очередь, как сообщают бойцы легиона "Свобода России", им удалось уничтожить КамАЗ с боекомплектом и самоходный миномет "Тюльпан".

Они также показали кадры детонации БК и миномета после точной отработки артиллерии по них.

Ситуация в Шебекино Белгородской области

С утра в четверг, 1 июня, в районе приграничного пункта Шебекино Белгородской области, что в 7 км от границы с Украиной, происходят бои. В легионе "Свобода России" заявили, что намереваются продвигаться вглубь страны, а РДК в своем видеообращении объявил о начале обещанной командиром РДК второй фазы.

Первая фаза, по всей видимости, была проведена 22 мая, когда бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" устроили рейд в Белгородскую область.

При этом утром стало известно, что город Шебекино снова обстреляли из "Градов", из-за чего были ранены 5 человек.