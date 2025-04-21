Новий формат. Зеленський назвав дату зустрічі щодо України в Лондоні
Україна разом із Британією, Францією та США обговорить шляхи завершення війни з Росією. Представники чотирьох країн зустрінуться 23 квітня в Лондоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X.
За словами глави української держави, він провів хороші та детальні переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером.
"Уже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Велика Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й далі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального та тривалого миру", - наголосив Зеленський.
Він подякував усім партнерам, які допомагають Україні.
За словами Зеленського, припинення вогню без додаткових умов має стати першим кроком до миру. І Великдень показав, що дії Росії є причиною затягування війни.
Президент додав, що обговорив зі Стармером спільну роботу в європейських безпекових форматах.
Зустріч у Парижі
Нагадаємо, минулого тижня українські, американські, німецькі, французькі та британські чиновники провели переговори в Парижі. Вони обговорювали можливість досягнення стійкого миру між Україною та Росією.
Керівник ОП Андрій Єрмак, який брав участь у переговорах, зазначив, що така зустріч поклала початок новому формату переговорів.
Одразу після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон анонсував нові переговори в такому форматі в Лондоні. Але він не називав точної дати.
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