Новий формат. Зеленський назвав дату зустрічі щодо України в Лондоні

Україна разом із Британією, Францією та США обговорить шляхи завершення війни з Росією. Представники чотирьох країн зустрінуться 23 квітня в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X .

За словами глави української держави, він провів хороші та детальні переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером.

"Уже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Велика Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й далі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального та тривалого миру", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які допомагають Україні.

За словами Зеленського, припинення вогню без додаткових умов має стати першим кроком до миру. І Великдень показав, що дії Росії є причиною затягування війни.

Президент додав, що обговорив зі Стармером спільну роботу в європейських безпекових форматах.