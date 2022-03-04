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РБК-Украина назвали "экстремистским" в Беларуси

Автор: Валерия Полищук

Министерство информации Беларуси назвало издание РБК-Украина "экстремистским". В связи с этим в Беларуси ограничили доступ к интернет-изданию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининформ Беларуси.

"3 марта 2022 года Мининформом принято решение об ограничении доступа к украинским интернет-ресурсам rbc.ua и inforesist.org, на которых выявлены многочисленные факты размещения экстремистских материалов в нарушение статьи 38 Закона о СМИ", - говорится в сообщении ведомства.

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