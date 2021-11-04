Разыскивают за должностные преступления: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая

Мужчину из Китая задержали украинские пограничники, когда он пытался пройти пограничный контроль. Однако его имя было внесено в базу данных Интерпола. Его обвиняют в коррупции и должностных преступлениях.

Известно, что мужчина прилетел в Украину из Турции рейсом "Стамбул-Киев".

Преступника передали полиции. Также о нем проинформировали украинское бюро Интерпола.

Фото: пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали пассажира рейса "Стамбул-Киев" (пресс-центр Государственной пограничной службы)