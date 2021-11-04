Розшукують за посадові злочини: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Китаю

Чоловіка з Китаю затримали українські прикордонники, коли він намагався пройти прикордонний контроль. Однак його ім'я було внесено до бази даних Інтерполу. Його звинувачують у корупції та посадових злочинах.

Відомо, що чоловік прилетів до України з Туреччини рейсом "Стамбул-Київ".

Злочинця передали поліції. Також про нього поінформували українське бюро Інтерполу.

Фото: прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали пасажира рейсу "Стамбул-Київ" (прес-центр Державної прикордонної служби)