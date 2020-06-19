Разворот к снижению: что происходит с курсом доллара 19 июня

Наличный доллар в украинских обменниках 19 июня 2020 года подешевел и продается за 26,83 гривен. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим днем, курс евро, в свою очередь, опустился на 11 копеек - до 30,08 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,63 (26,68 - 18 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,66 (29,74 - 18 июня), продажи - 30,08 (30,19 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,41 - 18 июня), продажи 3,87 (3,87 - 18 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского рынке курс доллара в продаже опустился до отметки 26,73 гривен. По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта подешевела на две копейки. Курс евро также демонстрировал снижение и находился на отметке ниже 30 гривен.

Ближе к 13:00 ситуация на межбанке особо не изменилась, только евро немного укрепился и продается сейчас за 29,98 гривен.

Курс Нацбанка

На снижение курса доллара на межбанковском и наличном рынке уже отреагировал Национальный банк Украины. Справочный курс на 19 июня опустили до 26,72 гривен за доллар, что на пять копеек ниже предыдущего значения.

Соответственно, официальный курс в начале следующей недели, скорее всего, будет немного понижен.

Курсы в банках

Крупнейшие банки Украины не остались в стороне от тенденций рынка и немного расширили диапазон курса продажи доллара в своих отделениях - до 26,79 - 27,00 гривен.

Напомним, на 19 июня НБУ установил официальный курс на отметке 26,76 гривен за доллар. Это всего лишь на одну копейку ниже, чем было днем ранее.

Как и прогнозировали аналитики, курс гривны на этой неделе колебался в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар.