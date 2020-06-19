Розворот до зниження: що відбувається з курсом долара 19 червня

Готівковий долар в українських обмінниках 19 червня 2020 року подешевшав і продається за 26,83 гривень. Це на п'ять копійок нижче у порівнянні з попереднім днем, курс євро, своєю чергою, опустився на 11 копійок - до 30,08 гривень.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,63 (26,68 - 18 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 18 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,41 - 18 червня), продажу 3,87 (3,87 - 18 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського ринку курс долара в продажу опустився до позначки 26,73 гривень. У порівнянні із закриттям попередньої сесії американська валюта подешевшала на дві копійки. Курс євро також демонстрував зниження і знаходився на позначці нижче 30 гривень.

Ближче до 13:00 ситуація на міжбанку особливо не змінилася, тільки євро дещо зміцнився і продається зараз за 29,98 гривень.

Курс Нацбанку

На зниження курсу долара на міжбанківському і готівковому ринку вже відреагував Національний банк України. Довідковий курс на 19 червня опустили до 26,72 гривень за долар, що на п'ять копійок нижче за попереднє значення.

Відповідно, офіційний курс на початку наступного тижня, швидше за все, буде трохи знижено.

Курси в банках

Найбільші банки України не залишилися в стороні від тенденцій ринку і трохи розширили діапазон курсу продажу долара у своїх відділеннях - до 26,79 - 27,00 гривень.

Нагадаємо, на 19 червня НБУ встановив офіційний курс на позначці 26,76 гривень за долар. Це всього лише на одну копійку нижче, ніж днем раніше.

Як і прогнозували аналітики, курс гривні цього тижня коливався в межах коридору 26,5-27 гривень за долар.