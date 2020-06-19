НБУ на 19 июня понизил курс доллара

Фото: доллар снова подешевел (РБК-Украина)

Доллар подешевел всего на одну копейку

Нацбанк Украины на 19 июня 2020 года снизил официальный курс до 26,76 гривен за доллар. Это всего лишь на одну копейку ниже, чем было днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В частности, официальный курс на 19 июня установлен на уровне 26,7633 гривен за доллар. Отметим, курс доллара на 18 июня составлял 26,776 гривен.

Межбанк

Межбанк 18 июня открылся ростом курса доллара, на пике американская валюта достигла отметки в 26,82 гривен. Однако в течение дня курс откатился и на закрытии сессии доллар продавался за 26,75 гривен.

Куда большее падение продемонстрировал евро, который в течение вчерашних торгов поднимался до 30,15 гривен, однако по итогам дня резко упал ниже отметки в 30 гривен.

Наличный рынок

В обменных пунктах 18 июня средний курс доллара в продаже составил 26,88 гривен - второй денб подряд американская валюта продавалась по такому курсу. При этом наличный евро заметно подешевел - до 30,19 гривен.

В целом средний курс покупки доллара составлял 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина