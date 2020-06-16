Разворот к снижению: что происходит с курсом доллара 16 июня

В обменниках Украины 16 июня средний курс доллара в продаже снизился до 26,84 гривен - это на 2 копейки ниже вчерашнего показателя. Наличный евро в продаже, наоборот, прибавил 10 копеек и торгуется на отметке 30,30 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,63 (26,63 - 15 июня), продажи - 26,84 (26,86 - 15 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,77 (29,71 - 15 июня), продажи - 30,30 (30,20 - 15 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,40 - 15 июня), продажи 3,87 (3,87 - 15 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Торги на межбанке сегодня также начались со снижения курса доллара в продаже. В частности, на открытии он опускался до 26,75 гривен, в то время как евро укрепился на 8 копеек - до 30,31 гривен.

По состоянию на 12:30 курс доллара на межбанке остается на этой отметке, как и единой европейской валюты.

Курс Нацбанка

На фоне ослабления доллара на межбанковском рынке и обменных пунктах был снижен и справочный курс НБУ. В частности, на 16 июня этот показатель составляет 26,73 гривен за доллар (ниже на 12 копеек, чем в предыдущий день).

Ожидается, что официальный курс на следующий день также будет снижен.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,70 - 26,94. Средние значения в продаже снизились на несколько копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство планирует отказаться от кредитов МВФ до 2023 года; при этом на ближайшие полтора года действует новая программа в объеме 5 млрд долларов, первый транш которой уже поступил в Киев.

В Министерстве финансов отмечают, что новая программа МВФ для Украины может поспособствовать экономическому росту страны.