Правительство хочет отказаться от кредитов МВФ до 2023 года

Фото: Украина-МВФ (РБК-Украина)

Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня

Украинское правительство планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) до 2023 года. Также Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022-м сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", - заявил Марченко.

Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

"Да, действительно Moody's (международное рейтинговое агентство, - ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - отметил он.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до В3 со стабильным прогнозом.

Ранее 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Украина уже получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Добавим, что МВФ в своем меморандуме спрогнозировал рост курса доллара в Украине в 2020 году.

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Автор: Надежда Собенко