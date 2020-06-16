Розворот до зниження: що відбувається з курсом долара 16 червня

В обмінниках України 16 червня середній курс долара у продажу знизився до 26,84 гривень - це на 2 копійки нижче за вчорашній показник. Готівковий євро в продажу, навпаки, додав 10 копійок і торгується на позначці 30,30 гривень.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,63 (26,63 - 15 червня), продажу - 26,84 (26,86 - 15 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,77 (29,71 - 15 червня), продажу - 30,30 (30,20 - 15 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,40 - 15 червня), продажу 3,87 (3,87 - 15 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Торги на міжбанку сьогодні почалися зі зниження курсу долара в продажу. Зокрема, на відкритті він опускався до 26,75 гривень, в той час як євро зміцнився на 8 копійок - до 30,31 гривень.

Станом на 12:30 курс долара на міжбанку залишається на цій позначці, як і єдиної європейської валюти.

Курс Нацбанку

На тлі ослаблення долара на міжбанківському ринку та обмінних пунктах було знижено й довідковий курс НБУ. Зокрема, на 16 червня цей показник становить 26,73 гривень за долар (нижче на 12 копійок, ніж у попередній день).

Очікується, що офіційний курс наступного дня також буде знижено.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,70 - 26,94. Середні значення у продажу знизилися на кілька копійок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд планує відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року; при цьому на найближчі півтора року діє нова програма в обсязі 5 млрд доларів, перший транш якої вже надійшов до Києва.

У Міністерстві фінансів відзначають, що нова програма МВФ для України може посприяти економічному зростанню країни.