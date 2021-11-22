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Для развития "Укрнафты" следует вывести Коломойского из акционеров, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Лучшее решение для развития компании "Укрнафта", где главным акционером является государство (НАК "Нефтегаз Украины"), - вывести из состава компании олигарха Игоря Коломойского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы центра "Эйдоса" Виктора Тарана.

По словам эксперта, Коломойский - монополист, крепко держащий украинский нефтяной перерабатывающий бизнес, и это является также с его стороны инструментом влияния (экономическое влияние).

"Начнутся перебои с бензином, влияние на цену, манипуляции. Коломойский всегда пытался контролировать ключевые отрасли, влияющие на безопасность государства. И он понимает ценность "Укрнафты", - подчеркивает Таран.

По его мнению, для того, чтобы провести "развод" с Коломойским, в государстве должны признать, что он олигарх.

"Закон о деолигархизации не касается Коломойского и многих других. Это закон о перераспределении сил на рынке медиа, он не имеет отношения к борьбе с олигархами. Это скорее "страшилка" для народа. Но политического содержания и воплощения закон этот не имеет", - считает эксперт.

Как сообщалось, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.

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Укрнафта