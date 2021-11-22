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Для розвитку "Укрнафти" потрібно вивести Коломойського з акціонерів, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Найкраще рішення для розвитку компанії "Укрнафта", де головним акціонером є держава (НАК "Нафтогаз України"), - вивести зі складу компанії олігарха Ігоря Коломойського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови центру "Ейдос" Віктора Тарана.

За словами експерта, Коломойський - монополіст, що міцно тримає український нафтовий переробний бізнес, і це є також з його боку інструментом впливу (економічний вплив).

"Почнуться перебої з бензином, вплив на ціну, маніпуляції. Коломойський завжди намагався контролювати ключові галузі, які впливають на безпеку держави. І він розуміє цінність "Укрнафти", - наголошує Таран.

За його думкою, для того, щоб провести "розлучення" з Коломойським, в державі повинні визнати, що він є олігарх.

"Закон про деолігархізацію не стосується Коломойського і багатьох інших. Це закон про перерозподіл сил на ринку медіа, він не має відношення до боротьби з олігархами. Це швидше "страшилка" для народу. Але політичного змісту та втілення закон цей не має", - вважає експерт.

Як повідомлялось, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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Укрнафта