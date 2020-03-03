Для развития промышленности в Украине необходимо защищать собственного производителя, - эксперт

Падение промышленного производства в Украине связанно с отсутствием продуманной государственной политики по поддержке внутренних инвесторов. Об этом заявил директор "Института экономических и социальных исследований имени Александра Поля" Владимир Панченко в комментарии "Обозревателю", передает РБК-Украина.

"Надо оценивать их влияние на окружающую среду, оплату налогов, соблюдение законодательства. И понимать, что мощный местный производитель, если он честно ведет бизнес, зачастую стоит нескольких зарубежных инвесторов", - считает Панченко.

Как пример такой неграмотной промышленной политики, издание называет разрешение на расширение производства компанией Kronospan, которая в скором времени планирует открыть производство в Ровенской области.

"Предприятие будет потреблять порядка 4 млн кубометров древесины в год. А это более 20% от общего объёма заготовки всей древесины в стране", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в мире Kronospan известен претензиями в части, экологии, которые регулярно поступают к компании. Например, в США в штате Пенсильвания год тому назад компания Kronospan Clarion Boards оплатила штрафа в размере $229 тыс. за нарушение эксплуатации завода в городе Пейнт. В испанском городе Бургос в конце января начались судебные слушания против Kronospan. Компанию обвиняет в экологических преступлениях организация "Экологи в действии". В чешской Йиглаве Kronospan, не имея разрешения на строительство, начал строить шлифовальную и перерабатывающую линию на территории, которая, в принципе, не была приспособлена под их строительство.

Журналисты прогнозируют, что вполне возможен следующий сценарий, когда возросший спрос на технологическое древесное сырье приведет к возрастанию цен на него в геометрической прогрессии.

"Такой рост цен сделает плитное производство в Украине убыточным, в том числе, и для нового проекта. Украинский рынок заполнит импортная, более дешевая продукция", - добавляет издание.

Как ранее писало РБК-Украина, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%.