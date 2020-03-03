Для розвитку промисловості в Україні необхідно захищати власного виробника, - експерт

Падіння промислового виробництва в Україні пов'язано з відсутністю продуманої державної політики щодо підтримки внутрішніх інвесторів. Про це заявив директор "Інституту економічних і соціальних досліджень імені Олександра Поля" Володимир Панченко в коментарі "Обозревателю", передає РБК-Україна.

"Треба оцінювати їх вплив на навколишнє середовище, оплату податків, дотримання законодавства. І розуміти, що потужний місцевий виробник, якщо він чесно веде бізнес, часто коштує декількох зарубіжних інвесторів", - вважає Панченко.

Як приклад такої нерозумної промислової політики, видання називає дозвіл на розширення виробництва компанією Kronospan, яка незабаром планує відкрити виробництво в Рівненській області.

"Підприємство буде споживати близько 4 млн кубометрів деревини на рік. А це понад 20% від загального обсягу заготівлі всієї деревини в країні", - йдеться в статті.

Видання відзначає, що у світі Kronospan відомий претензіями в частині, екології, які регулярно надходять до компанії. Наприклад, у США в штаті Пенсільванія рік тому компанія Kronospan Clarion Boards оплатила штрафу в розмірі $229 тис. за порушення експлуатації заводу в місті Пейнт. В іспанському місті Бургос в кінці січня почалися судові слухання проти Kronospan. Компанію звинувачує в екологічних злочинах організація "Екологи в дії". У чеській Йіглаві Kronospan, не маючи дозволу на будівництво, почав будувати шліфувальну та переробну лінію на території, яка, в принципі, не була пристосована під їх будівництво.

Журналісти прогнозують, що цілком можливий такий сценарій, коли зростаючий попит на технологічну деревну сировину призведе до зростання цін на нього в геометричній прогресії.

"Таке зростання цін зробить плитне виробництво в Україні збитковим, в тому числі, і для нового проекту. Український ринок заповнить імпортна, дешевша продукція", - додає видання.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва в січні 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%.