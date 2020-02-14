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В ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом

Новости » В мире     14.02.2020 - 02:50
В ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Согласно модели Лонджини, каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли. Такое предположение высказал советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, сообщает агентство Вloomberg.

По его словам, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек.

По словам эксперта, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей земного шара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае за минувшие сутки от коронавируса скончались 254 человека, что является крупнейшим суточным показателем жертв от начала вспышки болезни. Вчера были зафиксированы 15 152 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что ученые назвали основной способ распространения нового коронавируса. Зачастую инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. При этом китайские власти продолжают изучать другие способы инфицирования новым вирусом.

Кроме того, международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных о распространении коронавируса на фоне рекордного роста заражений и смертности в провинции Хубэй.

Власти Китая направили в Ухань еще почти 3 тыс. военных медиков В Шанхае ученым удалось выделить штамм нового коронавируса
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