Розвиток викликаної коронавірусом епідемії неможливо передбачити, - ВООЗ

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У ВООЗ висловили стурбованість впливом епідемії на країни зі слабкою системою охорони здоров'я

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що подальший розвиток епідемії, викликаної коронавірусом, неможливо спрогнозувати. Про це він заявив на виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Неможливо передбачити, в якому напрямку піде епідемія коронавируса", - сказав він.

Гебрейесус також висловив стурбованість впливом епідемії на країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Він закликав світову спільноту проявити згуртованість у боротьбі з коронавірусом. Гебрейесус попередив також проти політизації проблематики коронавируса.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ прогнозували, що дві третини жителів планети можуть заразитися коронавірусом. Карантинні заходи можуть уповільнити поширення хвороби, але вони були прийняті вже після того, як вірус встиг проникнути в різні райони Китаю і за його межі. Побудована Лонджіні модель спирається на дані, згідно з якими кожен інфікований при звичайних умовах заражає ще двох або трьох осіб.

Станом на ранок 14 лютого, в світі зареєстровано майже 65 тис. Лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусів COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.