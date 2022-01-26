Развернут за несколько дней: генсек НАТО назвал число передовых сил реагирования в Европе

Силы передового реагирования НАТО в Европе насчитывают пять тысяч человек. Они могут быть развернуты в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Передовые силы реагирования НАТО состоят из 5000 военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней, - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО усиливает свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей. Столтенберг добавил, что напряженность в Европе нарастает.

"Россия продолжает наращивание военных сил. Мы видим, что войска теперь и в Беларуси. Все это проводится под маскировкой учений. Это усиливает нашу обеспокоенность. Это показывает, что о деэскалации речь не идет", - резюмировал генсек НАТО.