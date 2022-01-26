Розгорнуто за кілька днів: генсек НАТО назвав число передових сил реагування в Європі

Сили передового реагування НАТО в Європі налічують п'ять тисяч осіб. Вони можуть бути розгорнуті протягом декількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Передові сили реагування НАТО складаються з 5000 військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті протягом декількох днів, - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО посилює свою присутність у регіонах Балтійського та Чорного морів. Столтенберг додав, що напруженість у Європі наростає.

"Росія продовжує нарощування військових сил. Ми бачимо, що війська тепер і в Білорусі. Все це проводиться під маскуванням навчань. Це посилює наше занепокоєння. Це показує, що про деескалацію не йдеться", - резюмував генсек НАТО.