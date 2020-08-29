ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Развернули силы еще до кризиса: в НАТО ответили на обвинения Лукашенко

Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический альянс начал развертывание сил в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси. Силы НАТО в регионе носят исключительно оборонительный характер.

Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии "Интерфакс-Запад".

Так, Лунгеску ответила на упреки белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для Беларуси.

По ее словам, действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.

Самые читаемые новости

В качестве примера Лунгеску вспомнила развертывание системы радиолокационного обнаружения для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Напомним, недавно Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.

Также белорусский президент обвинял Польшу в намерениях захватить Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко договорился с президентом РФ о применении совместной группировки войск в случае угрозы со стороны стран Запада.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоНАТОБеларусь