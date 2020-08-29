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Розгорнули сили ще до кризи: у НАТО відповіли на закиди Лукашенка

Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантичний альянс почав розгортання сил у Балтійському регіоні ще до початку внутрішньополітичної кризи у Білорусі. Сили НАТО в регіоні мають виключно оборонний характер.

Таку заяву зробила речниця НАТО Оана Лунгеску в коментарі "Інтерфакс-Захід".

Так, Лунгеску відповіла на закиди білоруського президента Олександра Лукашенка про загрозу нарощення сил НАТО у регіоні для Білорусі.

За її словами, дії Альянсу в Балтійському регіоні є прозорими та стосуються бойової підготовки та навчань, які планувалися на довгостроковий період.

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Як приклад Лунгеску згадала розгортання системи радіолокаційного виявлення для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко висловився про можливу військову загрозу для Білорусі з боку НАТО. Лукашенко звинуватив сили НАТО у нібито перекиданні до білоруських кордонів десятків американських військових літаків.

Також білоруський президент звинувачував Польщу у намірах захопити Гродненську область.

Крім того, Лукашенко домовився з президентом РФ про застосування спільного угруповання військ у разі загрози з боку країн Заходу.

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Новини України Олександр ЛукашенкоНАТОБілорусь