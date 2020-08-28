Лукашенко высказался о военной угрозе Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что на американских военных самолетах, которые перебросили в Польшу, может быть ядерное оружие. Ранее эти самолеты были в Германии.

Об этом сообщает TUT.BY.

Он возмущен тем, что самолеты перебросили ближе к Беларуси.

"Для меня это как для главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - сказал он.

Напомним, МИД Польши вызвал белорусского посла из-за обвинений Александра Лукашенко.

Отметим, Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область, а также заявил, что против Беларуси идет гибридная война.

Ранее Беларусь обвиняла Литву в попытке нарушения воздушного пространства.

Как писало РБК-Украина, на фоне протестов в Беларуси Лукашенко привел в полную боеготовность армию из-за якобы напряженности на границе с Польшей и Литвой.