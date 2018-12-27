Розвідувальний літак США почав патрулювання окупованого Криму

Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Патрулювання літак почав о 8:30 ранку

У четвер, 27 грудня, літак радіо-електронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США увійшов до акваторій Чорного моря і розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що патрулювання літак почав о 8:30 ранку. Boeing RC-135V має позивний "HARK51" та бортовий номер 64-14841.

Фото: Вoeing RC-135V здійснює патрулювання неподалік Криму (flightradar24.com)

Раніше повідомлялось, що літак ВПС США Boeing RC-135V увійшов в акваторію Чорного моря 26 листопада. Повідомлялось, що Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Відзначимо, міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило категоричний протест РФ через дії з нападом та захопленням кораблів ВМС України в Азовському морі. Крім того, у міністерстві закликали союзників надати військову допомогу для захисту України.

Раніше державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем. "Росія безрозсудно діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечну, безвідповідальну і агресивну поведінку", - йшлося в заяві.