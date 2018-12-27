ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Розвідувальний літак США почав патрулювання окупованого Криму

Новини » Політика    27.12.2018 - 11:26
Розвідувальний літак США почав патрулювання окупованого Криму
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Патрулювання літак почав о 8:30 ранку

У четвер, 27 грудня, літак радіо-електронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США увійшов до акваторій Чорного моря і розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що патрулювання літак почав о 8:30 ранку. Boeing RC-135V має позивний "HARK51" та бортовий номер 64-14841. 

Розвідувальний літак США почав патрулювання окупованого КримуФото: Вoeing RC-135V здійснює патрулювання неподалік Криму (flightradar24.com)

Раніше повідомлялось, що літак ВПС США Boeing RC-135V увійшов в акваторію Чорного моря 26 листопада. Повідомлялось, що Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Відзначимо, міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило категоричний протест РФ через дії з нападом та захопленням кораблів ВМС України в Азовському морі. Крім того, у міністерстві закликали союзників надати військову допомогу для захисту України.

Раніше державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем"Росія безрозсудно діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечну, безвідповідальну і агресивну поведінку", - йшлося в заяві.

РФ провела слідчі дії вже з 22 українськими моряками, - Денісова Україна просить вжити заходів через постачання італійського обладнання у Крим
Новини України КримСполучені Штати АмерикиКримагресія РФпатрулированиеЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся