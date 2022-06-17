ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разведывал позиции ВСУ на границе в Сумской области: СБУ задержала российского агента

Новина українською →
Сумская область , Пятница 17 июня 2022 10:21
Разведывал позиции ВСУ на границе в Сумской области: СБУ задержала российского агента Фото: СБУ задержала российского агента в Сумской области ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента российских спецслужб. Он передавал врагу данные о дислокации, вооружении и перемещении украинских военных в Сумской области на границе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

По информации ведомства, предатель был завербован российскими спецслужбами во время полномасштабной агрессии РФ против нашей страны.

Так, по заданию оккупантов, агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

После чего полученные материалы с геолокацией злоумышленник переправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами преступления.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК, а также избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, недавно СБУ заблокировала киевскую ИТ-компанию, которая разрабатывала программное обеспечение для оккупационных администраций на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины Сумская область
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отбивает их атаки
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отбивает их атаки