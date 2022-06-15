В Киеве заблокировали IТ-компанию, сотрудничавшую с "администрациями" оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В частности, снабжала врага программное обеспечение для сбора коммунальных платежей. Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых "Л/ДНР", участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, с помощью нелегального программного обеспечения оккупанты перечислили в "бюджет" боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.

"Незаконный бизнес организовала руководитель компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций", - добавили в СБУ.

Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Офиса у них не было, каждый из них работал дистанционно, в том числе и на оккупированной территории.

Среди основных "заказчиков" услуг были захвачены оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.