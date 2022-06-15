ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве заблокировали IТ-компанию, сотрудничавшую с "администрациями" оккупантов

Новина українською →
Киев, Среда 15 июня 2022 12:53
В Киеве заблокировали IТ-компанию, сотрудничавшую с "администрациями" оккупантов Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ заблокировала киевскую ІТ-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупационных администраций на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В частности, снабжала врага программное обеспечение для сбора коммунальных платежей. Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых "Л/ДНР", участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, с помощью нелегального программного обеспечения оккупанты перечислили в "бюджет" боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.

"Незаконный бизнес организовала руководитель компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций", - добавили в СБУ.

Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Офиса у них не было, каждый из них работал дистанционно, в том числе и на оккупированной территории.

Среди основных "заказчиков" услуг были захвачены оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины инициировала арест активов белорусской топливной компании на 20 млн гривен. Она причастна к финансированию агрессии России против нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского