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Розвідував позиції ЗСУ на кордоні в Сумській області: СБУ затримала російського агента

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Сумська область , П'ятниця 17 червня 2022 10:21
Розвідував позиції ЗСУ на кордоні в Сумській області: СБУ затримала російського агента Фото: СБУ затримала російського агента в Сумській області (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента російських спецслужб. Він передавав ворогу дані про дислокацію, озброєння та переміщення українських військових в Сумській області на кордоні з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

За інформацією відомства, зрадник був завербований російськими спецслужбами під час повномасштабної агресії РФ проти нашої країни.

Так, за завданням окупантів, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

Після чого одержані матеріали з геолокацією зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочину.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ, а також обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на Донбасі.

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