Разведку США призвали оценить ущерб стране от хранения Трампом документов

Председатели Палаты представителей Кэролин Мэлони и Адам Шифф призвали директора национальной разведки США Эврил Хейнс оценить ущерб от хранения Дональдом Трампом секретных документов в своем поместье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

«Поведение бывшего президента Трампа потенциально поставило нашу национальную безопасность под серьезную угрозу. Этот вопрос требует детального анализа в дополнение к продолжающемуся расследованию со стороны правоохранительных органов»,— говорится в письме представителей Конгресса США.

Ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

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