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Розвідку США закликали оцінити збитки країні від зберігання Трампом документів

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Вашингтон, Неділя 14 серпня 2022 07:08
Розвідку США закликали оцінити збитки країні від зберігання Трампом документів Фото: розвідку США закликали оцінити збиток від зберігання Трампом документів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голови Палати представників Керолін Мелоні і Адам Шифф закликали директора Національної розвідки США Евріл Хейнс оцінити збиток від зберігання Дональдом Трампом секретних документів у своєму маєтку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Поведінка колишнього президента Трампа потенційно поставила нашу національну безпеку під серйозну загрозу. Це питання вимагає детального аналізу на додаток до розслідування з боку правоохоронних органів»,— йдеться в листі представників Конгресу США.

Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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