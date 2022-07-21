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В розвідці назвали головну ціль ЗСУ на фронті до осінньо-зимового періоду

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Четвер 21 липня 2022 15:11
В розвідці назвали головну ціль ЗСУ на фронті до осінньо-зимового періоду Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Осінньо-зимовий період складний для ведення бойових дій. Україна повинна встигнути зупинити наступальний порив та темп Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.

"Якщо говорити наскільки критична ситуація, ми повинні говорити про те, що хочемо не хочемо, але йде осінньо-зимовий період. Як правило, він дуже складний для ведення бойових дій. Через те на сьогоднішній день будуть критичні питання. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп Росії, відповідно інші операції плануються за тим же самим безпосереднім наказом верховного головнокомандувача щодо проведення операцій", - заявив Скібіцький.

За словами представника розвідки, союзники України розуміють це та поставляють військову техніку, яка допомагає нашим бійцям досягати успіхів на фронті. Ті ж самі HIMARS й артилерія 155 калібру вже дозволила знищити велику кількість пунктів управління й заставити ворога відвести свої склади від лінії фронту.

"Це все впливає на темп наступу, на бойові дії, тому що збільшується плече підвозу й у ворога появляється страх, що він може бути знищений і це реальність, яка на сьогодні вже є", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в розвідці розповіли скільки ракет Росія витратила з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

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