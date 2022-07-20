Разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном

Разведка установила маршрут российских судов, которое транспортируют похищенное зерно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
Согласно данным разведки, сухогрузные суда России "Матроска Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенными 54 тоннами украинского зерна планировали зайти в порт Бейрут Ливана 13 июля. Однако, ливанские власти запретили разгрузку.
После этого суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус. После разгрузки в Сирии Россия планирует доставить на грузовиках зерно в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.
"Также оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе. Первым делом планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается неспособность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", - пишет пресс-служба.
Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Через некоторое время глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по восстановлению экспорта украинского зерна.
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