UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном

Фото: разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка установила маршрут российских судов, которое транспортируют похищенное зерно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Согласно данным разведки, сухогрузные суда России "Матроска Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенными 54 тоннами украинского зерна планировали зайти в порт Бейрут Ливана 13 июля. Однако, ливанские власти запретили разгрузку.

После этого суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус. После разгрузки в Сирии Россия планирует доставить на грузовиках зерно в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

"Также оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе. Первым делом планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается неспособность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", - пишет пресс-служба.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Через некоторое время глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по восстановлению экспорта украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация